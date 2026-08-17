Elazığ'da Otomobil Refüje Çarptı: 4 Yaralı

Elazığ'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 ABH 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı