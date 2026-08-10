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Elazığ'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı
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Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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