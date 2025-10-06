Haberler

Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ve Baskil ilçelerinde çıkan otluk yangınları, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın iki ilçesinde otluk alanda çıkan yangınlar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık ve Baskil ilçesine bağlı Karaali köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple otluk alan yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

