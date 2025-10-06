Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Elazığ'ın iki ilçesinde otluk alanda çıkan yangınlar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık ve Baskil ilçesine bağlı Karaali köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple otluk alan yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ