Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Obuz köyünde çıkan yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Obuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, köylüler ve itfaiye personellerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
