Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Kovancılar ilçesinde anayol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kovancılar ilçesi anayol kenarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa süre içerisine söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
