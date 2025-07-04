Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Üçlerce köyünde çıkan yangın, köylülerin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı çalışmaları sayesinde kontrol altına alındı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sivrice'ye bağlı Üçlerce köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, ilk müdahaleleri yaparak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa