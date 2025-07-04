Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice'ye bağlı Üçlerce köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, ilk müdahaleleri yaparak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ