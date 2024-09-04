Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Sarıbaşak köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tüm alana yayıldı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hava Durumu Acil Durum Karakoçan Jandarma 3-sayfa İtfaiye Güncel Yaşam

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Türk askerini selamlama şekli karşılamaya damga vurdu

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

Bakanlığın Boğaz'daki kaçak villayı yıkmasına ses getirecek yorum
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Manavgat 4-5 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 4 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Karataş 4-5 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 4-5 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Öğretmen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öğretmen filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Karaburun, Karaburun 4-5 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?
title