Elazığ'da Mangal Ateşi Yangını Söndürüldü

Elazığ'da mangal ateşinin sıçraması sonucu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağı Demirtaş köyünde mangal ateşinin sıçraması sonucu otluk alanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köy sakinlerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı