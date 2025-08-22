Elazığ'da Nacakla Saldırı Anları Kameralarda

Elazığ'da Nacakla Saldırı Anları Kameralarda
Elazığ'da bir çatışma sırasında bir kişi, motosikletinden aldığı nacakla karşısındaki şahsa saldırdı. Kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da bir şahsın kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada şahıslardan biri motosikletinden aldığı nacak ile karşısındaki kişiye saldırarak kovaladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle iki taraf birbirinden uzaklaştırıldı. Saldırgan, "Ya sen öleceksin ya ben öleceğim. Bak göreceksin çocuklarının önünde seni vuracağım. Unutma bu lafımı. Vallahi billahi vuracağım" diyerek karşı tarafı tehdit etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
