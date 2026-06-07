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Elazığ'da ev yangını

Elazığ'da ev yangını
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Elazığ'ın Keban ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Keban ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Celal Ş.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürürken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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