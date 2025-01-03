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Elazığ'da Muhtar Güneş Enerjisi Tamirinde Hayatını Kaybetti

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Elazığ'ın Yazıkonak beldesi Yeni Bağlar Mahallesi muhtarı Bedri Yavuz, güneş enerjisi sızıntısını tamir etmek için çıktığı çatıda dengesini kaybederek düştü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da bir muhtar güneş enerjisinden sızan suyu tamir etmek isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak beldesi Yeni Bağlar Mahalle muhtarı Bedri Yavuz 3 katlı binanın çatısında bulunan güneş enerjisinin arızasını gidermek adına çatıya çıktı. Yavuz, çatıda dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan Bedri Yavuz, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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