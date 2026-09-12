Haberler

Elazığ’da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Elazığ’da motosiklet sürücülerine sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde oluşturduğu 10 uygulama noktasında motosiklet sürücülerini denetledi.

Elazığ'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde oluşturduğu 10 uygulama noktasında motosiklet sürücülerini denetledi.

Son dönemde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında meydana gelen artışlar üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Bu kapsamdan kent genelinde 10 farklı noktada eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamalarda motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak sorgulanırken kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Çalışma kapsamında motosiklet sürücülerine; güvenli motosiklet kullanımı, kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi, genel trafik kurallarına uyulması, hız kurallarına riayet edilmesi gibi konularda broşürler dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen faaliyet ile motosiklet sürücülerinin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, güvenli sürüş alışkanlıklarının geliştirilmesi ve motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj kavga çıkardı

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi

"Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Bir daha izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman oldu
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı