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Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Elazığ - Keban yolu Pelte köyü mevkiinde kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Elazığ - Keban yolu Pelte köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ANC 357 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan sürücü, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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