Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Elazığ'da kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Elazığ - Keban yolu Pelte köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ANC 357 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan sürücü, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ