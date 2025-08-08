Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ