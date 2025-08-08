Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.