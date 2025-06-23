Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da motosikletin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 23 AFP 749 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ