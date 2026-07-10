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Elazığ'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Elazığ'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'nde motosikletin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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