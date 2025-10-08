Haberler

Elazığ'da Motosiklet ile Panelvanın Çarpışması: 1 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BF 386 plakalı panelvan ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
