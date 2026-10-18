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Elazığ'da minibüsün gübre yüklü traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da minibüsün gübre yüklü traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
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Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkiinde minibüsün gübre yüklü traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, ekipler kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki minibüs, V.B. idaresindeki 23 ADM 235 plakalı gübre yüklü traktöre çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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