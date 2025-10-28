Elazığ'da Minibüsün Çarptığı Yaşlı Kadın Yaralandı
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki yaşlı kadına minibüs çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki 44 FU 102 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki S.Y.'ye çarptı. Kazada kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa