Elazığ'da Minibüs Şehir İçi Otobüse Çarptı: 8 Yaralı

Elazığ'da minibüs, şehir içi yolcu taşıma otobüsüne çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Paşa Mahallesi Ordu Evi Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 23 ADM 633 plakalı minibüs, G.E. idaresindeki 23 AFH 643 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ