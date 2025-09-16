Haberler

Elazığ'da Minibüs Şehir İçi Otobüse Çarptı: 8 Yaralı

Elazığ'da Minibüs Şehir İçi Otobüse Çarptı: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, minibüs şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da minibüs, şehir içi yolcu taşıma otobüsüne çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Paşa Mahallesi Ordu Evi Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 23 ADM 633 plakalı minibüs, G.E. idaresindeki 23 AFH 643 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı, bunu engelleyecek imkanlarımız var

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı

4 yıl önce söyledikleri Kızılcık Şerbeti senaristinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.