İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Elazığ'da Minibüs Durağına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kadın, seken merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da minibüs durağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Durak bekleyen kadın, seken merminin isabet etmesi sonucu yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kadının durakta beklediği sırada, seken merminin isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

Olay, Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişi veya kişiler minibüs durağında çalışan H.Y.'ye silahla ateş etti. Olayda H.Y. ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.