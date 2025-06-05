Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu

Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Elazığ'da özel bir kolejin mezuniyet balosunda iki grup öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada diğer öğrenciler büyük panik yaşadı.

Elazığ'da özel bir kolejin lise mezunlarının Paşa Konağı'nda düzenlenen mezuniyet balosu karıştı.

KAVGA ÇIKTI

Mezuniyet balosu sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Eğlencenin kavgaya dönüştüğü olayda diğer öğrenciler büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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