Elazığ'da Merdivenden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Merdivenden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde merdivenden dengesini kaybederek düşen 56 yaşındaki C.G., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da dengesini kaybederek merdivenden düşen şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. (56) evinde merdivenden dengesini kaybederek düştü. Bunun üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri C.G.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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