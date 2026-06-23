Elazığ'da kaçak yapılara 5 milyon 777 bin lira ceza ve yıkım kararı

Elazığ Valiliği, Merkez Gölardı Köyü'ndeki mera alanlarının işgali ve kaçak yapılaşmaya yönelik yürütülen incelemeler neticesinde, tespit edilen kaçak yapılar için toplam 5 milyon 777 bin 134 lira idari para cezası uygulandığını ve ruhsatlandırılmayan tüm yapılar hakkında yıkım kararı alındığını bildirdi.

Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yerel basında yer alan Merkez Gölardı Köyü mera alanlarının işgal edildiğine yönelik haberler üzerine bir basın açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, valilik talimatıyla bölgede geniş çaplı inceleme ve değerlendirmeler gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, Gölardı Köyü'nde 2013-2026 yılları arasında 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında toplam 88 parsel hakkında işlem tesis edildiği belirlendi. Söz konusu parsellerden mera, yol ve köy ortak kullanım alanlarına müdahalede bulunan kişiler hakkında valilikçe idari işlemler uygulanarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, halen 5 parselde mera alanlarına müdahale edildiğine yönelik şikayetler kapsamında incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Öte yandan, İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı içerisinde 5 ayrı parselde tespit edilen kaçak yapılarla ilgili tutanak düzenlendiği ve mevzuat hükümleri doğrultusunda toplam 5 milyon 777 bin 134,52 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kamu taşınmazlarının korunması konusunda mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada, " İlimiz basınında yer alan, Merkez Gölardı Köyü mera alanlarının işgal edildiğine ilişkin haberler üzerine, Valimiz Numan Hatipoğlu'nun talimatları doğrultusunda gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan incelemelerde, Gölardı Köyü'nde 2013-2026 yılları arasında 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında toplam 88 parsel hakkında işlem tesis edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu parsellerden mera, yol ve köy ortak kullanım alanlarına müdahalede bulunan kişiler hakkında Valiliğimizce gerekli idari işlemler uygulanmış, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bunun yanı sıra, halen 5 parselde mera alanlarına müdahale edildiğine yönelik şikayetler kapsamında 3091 sayılı Kanun çerçevesindeki inceleme ve işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Öte yandan, İl Özel İdaremiz tarafından 2026 yılı içerisinde 5 ayrı parselde tespit edilen kaçak yapılarla ilgili tutanak düzenlenmiş ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda toplam 5 milyon 777 bin 134,52 TL idari para cezası uygulanmıştır. Cezaların tebliğinin ardından yapı sahiplerine, mevzuat gereğince yapı ruhsatı almaları için bir aylık süre tanınmıştır. Verilen süre içerisinde ruhsat alınmaması nedeniyle söz konusu kaçak yapıların tamamı hakkında il encümeni tarafından yıkım kararı alınmış, kararlar yapı sahiplerine ve ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilmiştir. Devletimizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, yaylak, kışlak, yol ve diğer kamu taşınmazlarının korunması konusunda ilimiz genelinde kararlılıkla çalışmalar yürütülmekte olup, bu alanlara yönelik her türlü işgal ve kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir. Bu vesileyle köy muhtarlarımızın, sorumluluk alanlarında meydana gelebilecek kaçak yapılaşmaları ve kamu taşınmazlarına yönelik müdahaleleri gecikmeksizin güvenlik birimlerine veya Valiliğimize bildirmeleri büyük önem taşımaktadır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı