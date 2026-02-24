Haberler

Elazığ'da iş yerine silahlı saldırı

Elazığ'da iş yerine silahlı saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, Tek Medya Grup'a ait şirkete pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bir medya grubuna yapılan silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 gün önce Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinde bulunan Tek Medya Grup'a ait Manşet 23 şirketinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle şirketin camına ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde inceleme yapana polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste
Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü

Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü
Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi

Gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi