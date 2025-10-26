Haberler

Elazığ'da Mağdur Aileani Suyun İçinden Kurtarıldı

Elazığ'da Mağdur Aileani Suyun İçinden Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde mahsur kalan aile, kurtarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Aile su içerisinde birbirine tutunarak hayatta kalmaya çalıştı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'in ortasında mahsur kalan aile ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Aile ekipler gelene kadar su içerisinde birbirine tutunarak hayatta kaldı.

Olay, Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde ani su yükselmesi yaşandı. Bu sırada nehir kenarında piknik yapan 4 kişilik aile bir anda suların içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerin AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile ise birbirine sarılarak su içerisine hayatta kalmaya çalıştı. Yüksek akıntıya rağmen kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Yapılan titiz çalışma sonucunda vatandaşlar güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Ambulansta ilk kontrolleri yapılan aile, ardında Palu ilçe devlet hastanesine götürüldü.

Murat Nehri içerisinde baraj kapaklarının açılması sonucu 4 kişinin boğulmasını son anda engellediklerini belirten kurtarma ekibinden Furkan Seyit Gül, "Suyun ortasında olan adanın içerisine tutunurken adadan koparak taşın üzerine tutundular. Arkadaşların da destekleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde arkadaşlarımızı suyun içerisinden çıkardık. Çok büyük geçmiş olsun. Bingöl Genç'te 4 tane jet ski var burada ise yaz boyunca 4-5 tane boğulma vakası oldu. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Suyun kenarına bir tane jet ski bıraksalar, olay yerine en fazla 3 dakika içerisinde gireriz. Polis arama kurtarma ekiplerinin bünyesi altında bir eğitim alırsak bu gerçekten çok iyi olacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.