Elazığ'da Madencilik Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında meydana gelen göçükte, işçi Hasan Çoşkun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya ilçesi Kayaönü mevkiinde saat 09: 30'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında göçük meydana geldi. 4 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken biri ise göçük altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Afad, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 7 saatlik çalışmanın ardından Hasan Coşkun'un (45) cansız bedenini ulaşıldı. İşçinin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Vali Numan Hatipoğlu, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Sabah gerçekleşen kazada göçük altında kalan işçimizin cansız bedenine tahlisiye ekiplerimiz AFAD ekiplerimiz ulaşmış durumdalar. Birazdan çıkartacağız. Öncelikle ailesinin ve ilimizin başı sağ olsun diyorum. Yaklaşık 7 saat süren bir çaba sonucunda çıkarıldı. Çünkü içerideki malzeme oldukça yumuşaktı. Bu anlamda da bizim tahlisiye ekiplerimiz olağanüstü bir gayret sarf ederek bu çalışmayı gerçekleştirdiler. Tekrar hem ailesine hem sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ELAZIĞ