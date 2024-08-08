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Elazığ'da Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil takla attı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş'tan Mersin istikametine gitmekte olan otomobil, seyir halinde iken yolda lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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