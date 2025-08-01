Elazığ'da Krom Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'da Krom Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Polay Madencilik'e ait krom ocağında meydana gelen göçükte kalan bir işçinin kurtarılması için 4 saattir çalışmalar sürmekte. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, dron ile bölgeyi görüntüledi.

Elazığ'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında meydana gelen göçükte kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar 4 saattir sürerken bölge dron ile görüntülendi.

Alacakaya ilçesi Kayaönü mevkiinde saat 09: 30'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri, göçük altında kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışmalar 4 saattir aralıksız sürerken krom ocağı ve bölge dron görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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