Elazığ'da krom madeninde göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi için çalışmalar sürüyor

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Bilfer Madenciliğe ait krom madeninde yerin bin 400 metre altında göçük meydana geldi. 3 işçi göçük altından kurtarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı.

Göçük altında kalan Yunus Aygün isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Valilikten açıklama

Konuya ilişkin Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kayaönü köyünde saat 10.04'te özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 işçi göçük altında kalmış olup, yapılan ilk müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Öte yandan, aynı maden ocağında 3 yıl önce asansör kazası yaşanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. - ELAZIĞ