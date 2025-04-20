Elazığ'da Kontrolden Çıkan Pikap Apartman Bahçesine Uçtu
Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir pikap, apartman bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Elazığ'da kontrolden çıkan pikap apartman bahçesine uçtu. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Kırklar Mahallesi Altınoluk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap, apartman bahçesine uçtu. Kazada, yaralanan olmazken maddi hasara meydana geldi. Araç çekici yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa