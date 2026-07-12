Elazığ'da cipin çarptığı 17 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin çarptığı 17 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Kaza, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 23 AFN 256 plakalı Range Rover marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce elektrik trafosuna ardından kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Mehmet Salih Kızılboğaya çarptıktan sonra binanın duvarına çarpıp durdu. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kızılboğa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı