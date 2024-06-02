Elazığ'da kızlar arasında sokak ortasında kavga çıktı

Elazığ'da kızlar sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi. O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi 2611. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kız arasında kavga çıktı. 2 kız saç saça baş başa birbirine girerken, arkadaşları ise ayırmaya çalıştı. Müdahale sonucunda kızlar ayrıldı.

O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı. - ELAZIĞ