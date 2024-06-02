Elazığ'da kızlar arasında sokak ortasında kavga çıktı
Elazığ'da merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kız arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kızlar saç saça baş başa birbirine girerken, erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.
Elazığ'da kızlar sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi. O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi 2611. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kız arasında kavga çıktı. 2 kız saç saça baş başa birbirine girerken, arkadaşları ise ayırmaya çalıştı. Müdahale sonucunda kızlar ayrıldı.
O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı. - ELAZIĞ