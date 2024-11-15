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Elazığ'da Kız Arkadaşına Ateş Eden Genç İntihar Girişiminde Bulundu

Elazığ'da Kız Arkadaşına Ateş Eden Genç İntihar Girişiminde Bulundu
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Elazığ'da bir genç, tartıştığı kız arkadaşına ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulundu. Olayda her iki tarafın da durumu ağır. Bu trajik olay, geçmişte benzer bir durumu yaşayan ailenin kanlı geçmişini de ortaya çıkardı.

Elazığ'da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşının ensesine ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Şahsın ağabeyi de geçtiğimiz aylarda kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etmişti.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Ç., konuşmak için S.D.'nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada S.D. ile tartışan V.Ç., belinden çıkardığı silah ile kadına ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden S.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan V.Ç. ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan V.Ç., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her ikisi yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan V.Ç.'nin ağabeyi H.Ç., Temmuz 2024'te yanındaki kızı öldürdükten sonra intihar etmiş, ikisinin cesedi Hazar Gölü kıyısında bir araçta bulunmuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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