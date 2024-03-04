Elazığ'da Kırmızı Işıkta Yarışan Otomobillerin Makas Atma Anları Kameraya Yansıdı

Elazığ'da kırmızı ışıkta yan yana gelen iki otomobil önce yarıştı, ardından makas attı. O anlar ise bir başka otomobilden çekilen kameraya yansıdı.

Elazığ'da iki otomobilin önce yarışması ardından makas atması cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesi'nde yan yana gelen iki otomobil sürücüsü önce trafikte tehlikeli hareketler yaparak yarışmaya başladı. Yarışan otomobiller daha sonra makas atarak ilerlerken, o anlar bir başka araçta bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ