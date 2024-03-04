Elazığ'da Kırmızı Işıkta Yarışan Otomobillerin Makas Atma Anları Kameraya Yansıdı
Elazığ'da iki otomobilin önce yarışması ardından makas atması cep telefonu kamerasına yansıdı. Malatya Caddesi'nde gerçekleşen olayda, sürücüler trafikte tehlikeli hareketler yaparak yarıştılar ve daha sonra makas atarak ilerlediler. Bu anlar ise başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da kırmızı ışıkta yan yana gelen iki otomobil önce yarıştı, ardından makas attı. O anlar ise bir başka otomobilden çekilen kameraya yansıdı.
Elazığ'da iki otomobilin önce yarışması ardından makas atması cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesi'nde yan yana gelen iki otomobil sürücüsü önce trafikte tehlikeli hareketler yaparak yarışmaya başladı. Yarışan otomobiller daha sonra makas atarak ilerlerken, o anlar bir başka araçta bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ