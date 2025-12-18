Elazığ'da minibüs ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da kırmızı ışık ihlali yapan minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 51 ADF 744 plakalı cip, kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenilen M.Z.I. idaresindeki 23 AFT 615 plakalı minibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ