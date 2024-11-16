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Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti

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Elazığ'da bir inşaat şantiyesinde operatörün lavaboya gittiği esnada kepçeyi çalıştırmak isteyen 16 ve 17 yaşlarındaki iki genç, aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde facia yaşandı. İddiaya göre; şantiye alanında kullanılan kepçenin operatörü lavaboya gitti. Bu esnada M.A. (17) ile Y.G. (16) kepçeye binerek çalıştırmak istedi. Kepçenin devrilmesi sonucu iki genç ağır yaralandı.

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A. ile Y.G. doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Bu dünyada ne olsa garibana ve yoksula olur.

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