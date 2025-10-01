Elazığ'da Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Damla Ercan'ın (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı İrem Su Duman (22) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ