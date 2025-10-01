Elazığ'da Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ-Keban karayolunda kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 23 yaşındaki Damla Ercan olay yerinde, 22 yaşındaki İrem Su Duman hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, Elazığ- Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Damla Ercan'ın (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı İrem Su Duman (22) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa