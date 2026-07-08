Elazığ'da kaybolan 30 keçi dron destekli çalışmayla bulundu
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kaybolan 30 keçi, jandarma ekiplerinin dron destekli araması sonucu 1 saat içinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Elazığ'da kaybolan 30 keçi, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucu 1 saat içinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, sürü sahibi Barış Onay, akşam saatlerinde kendisine ait 30 keçinin kaybolduğunu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Arazide dron desteğiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, kayıp hayvanlar bulundu.
Sağlık durumları iyi olan keçilerin, jandarma ekipleri tarafından sahibi Barış Onay'a teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ