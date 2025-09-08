Haberler

Elazığ'da Kardeş Kavgası: Ağabey Defalarca Bıçaklandı

Elazığ'da Kardeş Kavgası: Ağabey Defalarca Bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, T.B. adlı genç kardeşi A.E.B. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı, bıçaklayan kardeş gözaltına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kardeşi tarafından defalarca bıçaklanan genç, ağır yaralandı.

Olay, Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. (21) ve kardeşi A.E.B. (17) arasında henüz bilinemeyen bir nedenle ev içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda T.B., kardeşi tarafından defalarca bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı ağabey, polis aracı ile Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan şahıs, Elazığ'a sevk edildi.

Ağabeyini bıçaklayan A.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı ücretsiz

Futbolseverlere müjde! Milli takımın maçı ücretsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.