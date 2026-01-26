Aracından indi kardan adamı yıkıp gitti

Haberler

Güncelleme:
Elazığ'da kar yağışının ardından mahalle aralarında yapılan kardan adamlar, iki ayrı noktada şahısların müdahalesiyle yıkıldı. Olaylar, çevredeki binaların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Merkez Ataşehir Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin, bir işletmenin önündeki kardan adamın yanında durduğu görüldü. Araçtan inen şahıs, kardan adamı tekmelerle yıktıktan sonra tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bir diğer olay ise Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, bir şahsın yol kenarında duran kardan adama tekme attığı ve en sonunda elleriyle iterek devirdiği, ardından koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. - ELAZIĞ

