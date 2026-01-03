Kardan adama kafa attı

Elazığ'da üç kişi kardan adamı yıktı, şahıslardan biri kafa attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde yapılan kardan adama yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek gelen üç kişinin kardan adamı tekmeleyerek devirdiği, ardından şahıslardan birinin yere düşen kardan adama kafa attığı görülüyor. Olayın ardından şahısların sohbet ederek bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. - ELAZIĞ