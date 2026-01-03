Haberler

Kardan adama kafa attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde yapılan kardan adama saldırarak yıkan üç şahısın anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kardan adamı tekmeleyerek devirdikten sonra birinin kafa attığı görüldü.

Elazığ'da üç kişi kardan adamı yıktı, şahıslardan biri kafa attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde yapılan kardan adama yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek gelen üç kişinin kardan adamı tekmeleyerek devirdiği, ardından şahıslardan birinin yere düşen kardan adama kafa attığı görülüyor. Olayın ardından şahısların sohbet ederek bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep