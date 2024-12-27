Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Jandarma Sürücülere Yardım Etti

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonrasında yolda kalan sürücülerin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Elazığ'da gün boyu etkili olan yağmur, kara dönüştü. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında ilk olarak bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Sürücülerin imdadına ise Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yetişti. Jandarma ekipleri, araçları iterek güvenli noktaya alırken sürücülerin yetersiz kaldığı durumda ise direksiyona geçti.

Yolda kalan sürücü, "Allah jandarma ekiplerinden razı olsun. Yardımcı oldular, aracı güvenli noktaya çektiler. Kendilerine teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ