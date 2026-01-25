Haberler

Elazığ'da yolda mahsur kalan araç kurtarıldı

Güncelleme:
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yol kenarında mahsur kalan bir araca İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Sürücünün kendi çabaları yetersiz kalınca, ekipler olay yerine gelerek aracı halat yardımıyla kurtardı.

Elazığ'da kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan aracın yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yenidam köyü Beroş mezrasında kar yağışından dolayı bir sürücü aracıyla yolda mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla aracı kurtarmak isteyen sürücü başarısız olunca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracı halat yardımıyla iş makinesi bağlayarak mahsur kaldığı yerden kurtardı. - ELAZIĞ

