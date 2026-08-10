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Elazığ'da Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı

Elazığ'da Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı
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Elazığ-Keban karayolu Poyraz köyü mevkiinde inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da inşaat malzemesi yüklü kamyonet takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban karayolu Poyraz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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