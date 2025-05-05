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Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobil, bahçeye uçtu.

Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobil, bahçeye uçtu. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban yolu Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DR 5350 plakalı kamyon ile 21 AE 090 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bahçeye uçarken kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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