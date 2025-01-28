Elazığ'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Yakalandı
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Harput Mahallesi'nde devriye sırasında kaçak kazı yapan iki şahsı malzemeleriyle birlikte yakaladı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Timleri, Harput Mahallesi Nevruz Ormanları bölgesinde devriye faaliyeti icra ederken şüpheli hareketlerde bulunan şahısların olduğunu tespit etti. Ardından yapılan araştırmada, kaçak kazı yapan M.Z. ve M.Ç., malzemeler ile birlikte yakalandı.
Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa