Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgeye baskın yaptı. Yapılan baskında 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı kaydedildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Harput Elazığ 3. Sayfa Haberler

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