Elazığ'da Jandarma Operasyonu: Tapulu Arazide Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'ın Palu ilçesi Beyhan beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tapulu arazide 40 kök kenevir ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palu ilçesi Beyhan beldesinde yürüttükleri operasyon kapsamında bir şahsın tapulu arazisinde yasa dışı ekim yapıldığını tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beyhan Jandarma Karakol Komutanlığı'nın ortak çalışması sonucu M.Y. isimli şahsın arazisinde yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi ile 2 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ