Elazığ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Uygulaması Gerçekleştirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen huzurlu sokaklar ve narkotik uygulamasında, 3 bin 692 şahıs ile bin 377 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 78 ekip, 296 personelin katılımıyla 76 ayrı noktada huzurlu sokaklar ve narkotik uygulaması icra edildi. Uygulama sonucunda 3 bin 692 şahıs, bin 377 araç sorgulanırken 25 metruk bina, 129 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı. - ELAZIĞ